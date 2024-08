Serata da dimenticare per Calabria: "Parte a razzo, ma poi rincula. Sostituito fra i fischi"

vedi letture

La delusione del momento, mista ad una prestazione non sicuramente all'altezza delle aspettative, hanno fatto sì che Davide Calabria uscisse fra i fischi di San Siro al momento della sostituzione. Partito a razzo, il capitano del Milan ha piano piano iniziato a partire la corsia di sinistra del Torino, peccando in occasione del vantaggio granata, anche se in quella circostanza è sì colpevole, ma non di certo l'ultimo.

MILAN-TORINO: LE PAGELLE DI CALABRIA

Gazzetta dello Sport 5: "Il primo colpevole sul vantaggio granata, non certo l’ultimo. Ma quel filtrante di Sanabria non deve passare mai… Da lì in poi fatica a riprendersi":

Corriere dello Sport 5: "Dalla corsia di competenza Zapata pennella in area il cross che porta il Torino in vantaggio. Bravo invece a chiudere di testa su Lazaro. Esce tra i fischi".

Tuttosport 5.5: "Parte a razzo, ma poi rincula e subisce le iniziative di Zapata e Lazaro. Sostituito fra i fischi".