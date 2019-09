Serena a MN: "Vedo Rebic seconda punta, i meccanismi con Giampaolo devono essere perfetti"

Aldo Serena, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato dell'ultimo acquisto del Milan, Ante Rebic, in ottica tattica: "Lo vedrei bene come punta affiancato a Piatek, non come trequartista. Anche se c'è da dire che il lavoro che fa Giampaolo nella fase di non possesso, è un lavoro dispendioso per le punte e, soprattutto, il trequartista deve uscire alto a pressare il portatore di palla della squadra avversaria. I meccanismi devono essere perfetti, anche i movimenti dei tre centrocampisti devono essere sincronizzati. Nell'idea di Giampaolo, chi gioca dietro le punte dev'essere un giocatore disposto al sacrificio nella fase di non possesso, che però poi deve essere un attaccante aggiunto nella fase ".