Serena: "Il valore di Ibra per ora è più a livello mentale"

Aldo Serena, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato ai microfoni del Messaggero del derby che andrà in scena domenica sera.

Su Ibrahimovic: "Con l’arrivo di Zlatan la squadra ha invertito la rotta, come tutti si auspicavano sotto il profilo mentale. Ibra sa come si vince, si approccia alle gare in un certo modo. Il suo valore, per ora, è più qui. Gli altri infatti si sono sentiti motivati e la squadra ne ha tratto giovamento".

Sull'assenza di Lautaro Martinez: "L'Inter perde tantissimo perché quei due vivono in simbiosi, non ci sono invidie tra loro. Lukaku ha conquistato tifosi e compagni di squadra, è un leader. Inoltre, attraverso Romelu, Conte è riuscito ad arrivare a lottare per lo Scudetto".

Su Pioli: "Sono legato a Stefano, ai tempi della Juventus siamo stati compagni di stanza. Lui è un allenatore capace, che lavora a 360°. Ha trovato una squadra molto giovane, che è normale faccia un po’ di fatica. In una rosa ci vogliono sì i giovani, ma anche i calciatori d’esperienza".