Serena: "Leao va sfruttato per le qualità che ha: l’istinto, la fantasia, la capacità di cercare spazio in autonomia"

Aldo Serena, intervistato in esclusiva da TMW a margine del Premio Viareggio Sport 2025, ha parlato anche di derby e di Rafa Leao. Le sue parole:

Arriva il derby di Milano, la favorita?

“Beh, il Milan sta facendo molto bene, nonostante delle criticità. È evidente che manchi una grande punta, però ha un centrocampo di prim’ordine: Jashari sarà un valore aggiunto, non certo nel derby perché è ancora in rodaggio, ma il centrocampo rossonero è tra i migliori. L’Inter ha trovato dinamiche di gioco più ficcanti e verticali di prima: si sbilancia un po’ troppo, non avendo difensori iper veloci, e potrebbe avere problemi su Leao e Pulisic, se saranno in condizione”.

Leao diventerà il giocatore che tutti immaginano?

“La continuità non è il suo punto forte. Va sfruttato per le qualità che ha: l’istinto, la fantasia, la capacità di cercare spazio in autonomia. Va preso così. Io non lo vedo prima punta, lo vedo come un attaccante di supporto a cui va data libertà assoluta”.

Si aspettava l’esonero di Pioli?

“Ho un rapporto con lui di affetto, siamo stati compagni di camera alla Juve per due anni. Non me l’aspettavo, speravo potesse invertire la rotta vista la sua esperienza. Mi è dispiaciuto molto, però chi è allenatore sa che può succedere. Spero possa far rivedere altrove le sue qualità”.