Seria A, parte l'MVP di DAZN ConTe.it, i tifosi sceglieranno i loro migliori in campo

Con l’avvio del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A TIM, prende il via l’MVP DAZN ConTe.it. L’iniziativa è frutto della partnership editoriale siglata tra DAZN, la principale società al mondo di streaming sportivo direct-to-consumer e ConTe.it, il brand assicurativo del Gruppo Admiral, leader nel Regno Unito, che vanta oltre 9 milioni di clienti e 11 mila dipendenti nel mondo.

L’MVP DAZN ConTe.it, un format inedito e coinvolgente ideato da DAZN e promosso dall’agenzia BrandingHero, centro media specializzato nella consulenza strategica e pianificazione media a livello nazionale, arriva per la prima volta sulla piattaforma di streaming sportivo e insieme a ConTe.it “fa scendere in campo” i tifosi, invitandoli a votare il migliore giocatore di ogni partita del campionato di Serie A TIM.

Nel corso di ciascun match trasmesso in esclusiva da DAZN i tifosi potranno scegliere il miglior giocatore tra i quattro candidati proposti dalla redazione della piattaforma di live streaming sportivo tramite un “Poll” che al termine della partita eleggerà il migliore tra i quattro. Come? Sostenere il calciatore preferito è facilissimo: si può votare inquadrando con il proprio smartphone un QR Code che appare a fine partita sull’app o direttamente sulle Instagram stories di DAZN.

Ma le emozioni non finiscono qui: novità assoluta dell’MVP DAZN ConTe.it sarà la possibilità di eleggere anche il Player of the Week, il migliore tra i migliori. Al termine di ogni turno di campionato, nel corso delle trasmissioni di approfondimento Sunday Night Square e Supertele – Leggero come un Pallone condotte da Marco Cattaneo e Pierluigi Pardo, i talent e i giornalisti di DAZN presenti in studio lanceranno il sondaggio per eleggere il giocatore della settimana, al quale verrà dedicata una videoclip, pubblicata sulla piattaforma e sui canali social di DAZN.

Grazie all’accordo con ConTe.it, l’iniziativa MVP si veste dei colori di DAZN e i due brand si affiancano e si presentano congiuntamente in tutte le comunicazioni e gli spazi dedicati.

E per vivere con maggiore partecipazione le sfide in campo, nel corso del semestre, ConTe.it lancerà concorsi e promozioni dedicati a clienti e intermediari, che metteranno in palio abbonamenti DAZN.

“Siamo orgogliosi di questa partnership editoriale che unisce due realtà digitali accumunate dai medesimi valori – afferma Antonio Bagetta, CEO di ConTe.it. Quello di ConTe.it con il calcio è un legame di lunga data e con questa operazione abbiamo voluto creare una connessione diretta tra gli appassionati di calcio e il loro idoli. Rendere partecipi tutti gli italiani in una sorta di “democratizzazione” del voto, ribadisce ed esalta alcuni dei valori sui quali ConTe.it si basa da sempre: vicinanza, impegno, gioco di squadra e riconoscimento del merito” ha concluso Antonio Bagetta, amministratore delegato di ConTe.it.

“Siamo entusiasti di aver avviato questa nuova collaborazione che ci vedrà insieme fino a giugno 2024. ConTe.it ha scelto DAZN come media partner strategico per le potenzialità che un broadcaster digitale come noi offre e per la nostra capacità di raggiungere un pubblico cross generazionale, dentro e fuori la piattaforma. La flessibilità tecnologica combinata alla natura editoriale del nostro prodotto ci consente di ideare progettualità dal posizionamento premium, in grado di mettere in connessione diretta i brand con il pubblico di appassionati di sport”, commenta Andrea Cerasoli, VP Media Southern Europe di DAZN Group.

“Felici e orgogliosi di festeggiare questa nuova partnership che conferma la connessione sempre più forte tra i media e il mondo dello sport. Il nostro impegno è sempre volto a favorire la crescita dei nostri clienti, facendo leva sulla capacità di offrire soluzioni innovative e tailor made.” Commenta Andrea Colaianni, Amministratore Unico BrandingHero.

Da sempre il calcio rappresenta un momento di unione e condivisione per tutti gli italiani. Un collante sociale che unisce le famiglie e le diverse generazioni in ogni angolo del territorio. Una community trasversale come ConTe.it, la cui mission è riassunta nel suo stesso nome che esprime vicinanza, unione e connessione con la propria clientela grazie alla trasparenza della propria offerta e tariffe convenienti.

“Siamo con te” è anche il claim della campagna che ConTe.it ha riportato in TV in questi giorni. Il messaggio ha l’obiettivo di ribadire la vicinanza al cliente e l'importanza di esserci sempre, per offrire convenienza, semplicità, assistenza h24 e velocità nella liquidazione. Lo spot, nella versione da 15”, accompagnato da un originale jingle, “ConTe io mi fido di te”, è tornato on air a partire da domenica 22 gennaio sulle reti Mediaset, Rai, Sky, La7. Il piano media presidia le principali rubriche di news, di approfondimento generalista/sportivo e alcuni programmi di attualità (tra cui VivaRai2 di Fiorello), creando appuntamenti giornalieri con il target elettivo di ConTe.it. Un modo per essere nelle case degli italiani.

L’idea creativa vede tra i protagonisti dello spot un “accento rosso” che accompagna e protegge i clienti e porta il sorriso ad automobilisti e motociclisti che possono risparmiare e gestire la propria polizza auto in modo semplice e digitale. L'accento rosso diventa, quindi, un elemento su cui si può sempre contare perchè ConTe.it non è solo risparmio ma è vicinanza al cliente, soprattutto quando serve.

ConTe.it è il marchio italiano del Gruppo Admiral, presente nel nostro Paese dal 2008. Oggi in Italia conta oltre 900.000 clienti e più di 600 dipendenti. In questi anni la società si è contraddistinta per un’offerta di prodotti assicurativi auto e moto a prezzi competitivi e per un servizio di assistenza riconosciuto e apprezzato dai clienti. Innovazione, tecnologia e impiego avanzato e consapevole dei dati, sono gli ingredienti per far diventare ConTe.it una insurtech di successo, con un modello organizzativo agile, flessibile e che valorizza il talento. L’estrema cura verso le persone - colleghi e clienti - fanno di ConTe.it uno dei Best WorkplacesTM in termini di clima interno, benessere e opportunità di crescita e una fonte di soddisfazione per i propri assicurati. www.conte.it

DAZN è una delle piattaforme sportive digitali leader in Italia, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo, Giappone, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. La sua vasta gamma di contenuti esclusivi include il calcio con le competizioni più famose al mondo- Bundesliga, Premier League inglese, JLeague, La Liga, Serie A e UEFA Champion's League - oltre ai più grandi sport di tutto il mondo come Formula 1, NFL, NBA, MotoGP e UFC. DAZN è la casa globale per la boxe e gli sport da combattimento grazie alle partnership con Matchroom Boxing, la Professional Fighters League, e per il calcio femminile con la Women's European Champions League e la Liga F. DAZN sta arricchendo sempre di più la propria piattaforma diventando così una destinazione per tutti gli appassionati di sport.

DAZN sta rivoluzionando il modo in cui le persone fruiscono gli eventi sportivi. In un'unica piattaforma, dall’interfaccia semplice e immediata, gli appassionati di sport possono guardare, scommettere, divertirsi, condividere, socializzare, nonché acquistare biglietti, NFT e merchandising. Su DAZN, contenuti sportivi in diretta e on-demand, in diverse lingue, su qualsiasi dispositivo.

DAZN è un'azienda globale di proprietà privata con dipendenti in oltre 25 paesi. Per ulteriori informazioni su DAZN, i nostri prodotti, le persone e le prestazioni, visita www.dazngroup.com.

BrandingHero è un centro media specializzato in consulenza strategica e pianificazione mezzi a livello nazionale. Con tre sedi a Bari, Roma e Milano, lavora per creare una comunicazione crossmediale, mettendo in stretta connessione il brand con i media più performanti, fornendo servizi di creatività e strategia integrata. Se da una parte sviluppa strategie pubblicitarie e piani di comunicazione personalizzati, dall’altra gestisce e pianifica la pubblicità su tutti i media Above The Line e Below The Line, in ottica di minima dispersione e massima ottimizzazione. L’obiettivo è essere per i clienti un riferimento, un interlocutore unico per coordinare le diverse attività e accompagnarli nella costruzione e crescita del brand. www.brandinghero.it