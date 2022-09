MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 0-0 la sfida dello Zini fra Cremonese e Sassuolo. Gara tutto sommato divertente, soprattutto nel primo tempo e ad inizio ripresa, ma il punteggio non è cambiato nonostante le occasioni. Primo punto in serie A per la Cremonese, terzo pareggio di fila per il Sassuolo.