Serie A, al Genoa il lunch match. Udine espugnata, Touré e Pinamonti protagonisti

Toure e Pinamonti i primi protagonisti. La partita del Bluenergy Stadium si mette subito in salita per l'Udinese, costretta a 86 minuti più recupero di inferiorità numerica per via del rosso diretto sventolato da Aureliano (dopo revisione VAR) in faccia al difensore di casa Isaak Toure al minuto 4, dopo un'ingenuità su Zanoli completata con fallo a fermare una chiara occasione da rete alle porte dell'area di rigore. Il Genoa ringrazia per il regalo e in neanche dieci minuti si costruisce il vantaggio: lo realizza Pinamonti, con un gol da rapace d'area, il 5° del suo campionato e 45° in Serie A nella sua carriera. In più occasioni la squadra di Vieira flirta con il raddoppio, soprattutto con Thorsby (sul quale salva Giannetti sostituendo di fatto il suo portiere Okoye) e ancora con Pinamonti, mentre la reazione dei padroni di casa passa più che altro da una conclusione dalla lunga distanza di Zemura neutralizzata da Leali. A fine primo tempo tutto sorride in favore del Genoa, che rientra avanti negli spogliatoi sopra per 1-0 sul Genoa.

L'autogol di Giannetti fa calare il sipario.Runjaic, visto il difficoltoso primo tempo, prova a dare una scossa immediata alla sua squadra, togliendo Lucca ed Ehizibue in favore di Kristensen ed Ebosse per provare a dare anche una nuova conformazione alla sua squadra e in cerca di nuove idee ed energie. Quella che rientra il campo dopo l'intervallo sembra davvero un'altra Udinese, determinata a costruirsi la chance per pareggiare anche con un uomo in meno. Qualche conclusione e situazione pericolosa la crea, ma scavallata la metà della seconda frazione ecco arrivare la punizione che taglia le gambe, l'autogol di Giannetti procurato da una discesa da fondista di Zanoli e che porta il risultato sul 2-0 in favore del Grifone. Un colpo durissimo da attutire per l'Udinese, che infatti non ci riesce. E il finale diventa una sorta di attesa verso il triplice fischio e passerella, tra gli altri, anche per Balotelli che entra a un quarto d'ora dal novantesimo circa. Dopo due pareggi di fila, torna a vincere in campionato il Genoa, che regala il primo successo al nuovo allenatore Vieira. Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per l'Udinese.