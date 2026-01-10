Serie A, apre la giornata un doppio pareggio: ecco la classifica aggiornata
Terminano con due pareggi i due anticipi del sabato pomeriggio: 2-2 tra Udinese e Pisa e 1-1 tra Como e Bologna. Nessun grande balzo in avanti per il Como per restare agganciato al treno Champions e nessun ritorno alla vittoria per la squadra di Italiano che non vince in campionato dal 22 novembre (Udinese - Bologna 0-3). Anche nella zona bassa nessuno scatto con il Pisa che raggiunge momentaneamente il Verona e con l'Udinese che rimane a -1 dal Bologna. Questa la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter 42 (18)
Milan 39 (18)
Napoli 38 (18)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 34 (19)
Atalanta 28 (19)
Bologna 27 (19)
Udinese 26 (20)
Lazio 25 (19)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (19)
Cremonese 22 (19)
Cagliari 19 (19)
Parma 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 16 (19)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 13 (19)
Pisa 13 (20)
() = partite giocate
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan