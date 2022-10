Serie A, Casini: "Challenge col VAR? Toglierebbe quel clima di sospetti e polemiche che accompagna il calcio"

MilanNews.it

il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto a a “La politica nel pallone”, trasmissione radiofonica RAI. Queste le sue dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza: "Il challenge penso possa essere uno strumento utile, se ovviamente limitato come numeri. Il VAR, secondo gli studi, come tempi, sta su una media di un calcio di punizione, quindi non c’è problema reale di tempo effettivo per un challenge di squadra a tempo. Una soluzione che toglierebbe quel clima di sospetti e polemiche che accompagna spesso il gioco del calcio".