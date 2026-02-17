Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 15 punti in più di un anno fa
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 15 punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:
Inter 61 punti (+7 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 25 partite di campionato)
*Milan 53 (+15)
Napoli 50 (-6)
Roma 47 (+10)
Juventus 46 (=)
Atalanta 42 (-9)
*Como 41 (+19)
Bologna 33 (-11)
Lazio 33 (-13)
Sassuolo 32 (in Serie B)
Udinese 32 (-1)
Parma 29 (+9)
Cagliari 28 (+3)
Torino 27 (-1)
Genoa 24 (-6)
Cremonese 24 (in Serie B)
Lecce 24 (-1)
Fiorentina 21 (-21)
Pisa 15 (in Serie B)
Hellas Verona 15 (-8)
*=Una partita in meno. Confronto con le prime 24 partite della Serie A 2024/25
