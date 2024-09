Serie A, Cutrone trascina il suo Como contro il Verona: un'altra vittoria per Fabregas

Dopo la bella vittoria sul campo dell'Atalanta, il Como di Cutrone e Fabregas continua a stupire in Serie A. Infatti nel corso della giornata è arrivata la seconda vittoria consecutiva in campionato, quest'oggi in casa contro il Verona. Da registrare la doppietta dell'ex giovane bomber del Milan, Patrick Cutrone. Nel finale a segno anche Belotti, mentre nel Verona a nulla sono serviti i gol di Lazovic e Lambourde nel finale. Como in questo momento al decimo posto, a meno uno dalla Roma di Juric vittoriosa nel pomeriggio contro il Venezia.