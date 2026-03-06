Serie A, date e orari della 31^ giornata: Napoli-Milan lunedì 6 aprile alle 20.45

Serie A, date e orari della 31^ giornata: Napoli-Milan lunedì 6 aprile alle 20.45MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:19News
di Manuel Del Vecchio

La Lega Serie A ha comunicato data, ora e diretta TV delle partita per la 31^ giornata di campionato 2025/25.

SABATO 4 APRILE 2026
Lecce-Atalanta 15.00 DAZN
Sassuolo Cagliari 15.00 DAZN
Verona-Fiorentina 18.00 DAZN
Lazio-Parma 20.45 DAZN/SKY

DOMENICA 5 APRILE 2026
Cremonese-Bologna 15.00 DAZN
Pisa-Torino 18.00 DAZN/SKY
Inter-Roma 20.45 DAZN

LUNEDÌ 6 APRILE 2026
Udinese-Como 15.00 DAZN
Juventus-Genoa 18.00 DAZN/SKY
Napoli-Milan 20.45 DAZN