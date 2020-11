Serie A, Donnarumma è il secondo giocatore U21 più utilizzato. Saelemaekers settimo

Come riportato da un cartello della redazione di Sky Sport, Gigio Donnarumma è il secondo giocatore U21 più utilizzato in queste prime sette partite di Serie A. Il numero 99 rossonero, con 540' minuti giocati, è solo alle spalle di Sebastian Walukiewicz, difensore centrale del Cagliari, a quota 630'. Seguono, in classifica, Lovato (Hellas Verona, 521'), Foulon (Benevento, 469'), Zappa (Cagliari, 462'), Sottil (Cagliari, 436'), Saelemaekers (Milan, 435'), Rovella (Genoa, 431'), Hickey (Bologna, 416') e Pobega (Spezia, 376').