Serie A, Donnarumma ritrova il Sassuolo: contro i neroverdi l'esordio tra i professionisti

Era il 25 ottobre 2015 ed un ragazzotto dallo sguardo deciso faceva il proprio esordio tra i professionisti. Su guizzo di Sinisa Mihajlovic, allora tecnico rossonero, Gianluigi Donnarumma venne lanciato dal primo minuto tra i pali contro il Sassuolo. Domani, 1224 giorni dopo, il numero 99 troverà nuovamente i neroverdi ma in questi 3 anni 4 mesi e 9 giorni è cambiato tutto: società, presidenti, allenatori, compagni di squadra ed avversari. Una cosa non è mai cambiata: la sua presenza in porta per il Milan, semplicemente intoccabile.