Serie A Femminile, domenica alle 14.30 Milan-Napoli

Sabato si potrebbe decidere un pezzo importante di Scudetto. Andrà infatti in scena lo scontro diretto fra la Juventus e la Roma, due squadre separate da appena tre punti dopo la frenata delle bianconere e la rimonta delle giallorosse. La squadra di Montemurro vincendo potrebbe ristabilire le distanze e tornare a respirare, mentre la vittoria delle ragazze di Spugna consentirebbe un aggancio in classifica che sarebbe quasi storico visto il dominio della Juve in questi ultimi campionati. Il pari invece potrebbe essere utile solo alle inseguitrici Sassuolo e Milan che, vincendo, rientrerebbero in corsa in maniera decisa per i primi due posti dando vita a un finale di stagione davvero poco immaginabile dopo il girone d'andata. Una gara attesissima e che sarà trasmessa in ben 100 paesi, oltre che in chiaro su La7d, segno della crescita che il movimento ha fatto in questi ultimi anni.

Le due inseguitrici della coppia di testa sono però chiamate a sfide difficili contro squadre in lotta per la salvezza. Le neroverdi infatti andranno a far visita a una Lazio che non può sbagliare più un colpo se vuole continuare a credere in una salvezza complicatissima, mentre le rossonere ospiteranno in casa un Napoli in crescita che è rientrato prepotentemente in corsa per la permanenza in A che vede in lizza anche le conterranee del Pomigliano e il duo toscano Empoli-Fiorentina.

Le viola saranno impegnate il sabato a pranzo in casa di una Sampdoria che sembra aver messo al sicuro la salvezza con la vittoria nell'ultimo turno, ma che certamente non vorrà fare sconti anche per la presenza sulla panchina dell'ex Cincotta. La squadra di Panico però non può permettersi passi falsi per evitare che un'annata negativa diventi davvero disastrosa. Anche l'Empoli scenderà in campo al sabato contro un Hellas Verona che solo la matematica tiene ancora in vita visto il magro bottino di un punto in 15 gare. Per le azzurre sulla carta non dovrebbero esserci problemi, ma attenzione a sottovalutare la squadra scaligera che vuole cancellare almeno lo zero dalla casella vittorie.

Domenica toccherà poi all'ultima gara in lotta per la salvezza, ovvero quel Pomigliano dove è tornata Tesse alla guida e che andrà a far visita a un Inter che sembra tagliato fuori dalla corsa ai primi due posti, ma che proverà fino all'ultimo a rientrare, sperando nei passi falsi delle altre.

Il programma della 16ª giornata

Sabato 5 marzo

Sampdoria-Fiorentina 12:30 (diretta su TimVision)

Hellas Verona-Empoli 14:30(diretta su TimVision)

Juventus-Roma 14:30 (diretta su TimVision, La7d)

Domenica 6 marzo

Lazio-Sassuolo 12:30 (diretta su TimVision)

Inter-Pomigliano 14:30 (diretta su TimVision)

Milan-Napoli 14:30 (diretta su TimVision)

La classifica: Juventus 40, Roma 37, Sassuolo 35, Milan 32, Inter 29, Sampdoria 22, Pomigliano 16, Fiorentina 15, Empoli 15, Napoli 14, Lazio 4, Hellas Verona 1

Classifica Marcatrici: Clelland (Sassuolo) 10, Sabatino (Fiorentina) 10, Giacinti (Milan/Fiorentina) 8, Cantore (Sassuolo) 8, Bonetti (Inter) 8, Dubcova (Sassuolo) 7, Lundin (Fiorentina) 6, Tarenzi (Sampdoria) 6, Cernoia (Juventus) 6, Bragonzi (Empoli) 6, Bonansea (Juventus) 5, Girelli (Juventus) 5, Martin* (Lazio) 5, Cedeno (Hellas Verona) 5, Nchout (Inter) 5, Thomas (Milan) 5, Lazaro (Roma) 5, Karchouni (Inter) 5

* non più in Serie A