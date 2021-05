Serie A femminile, il programma dell'20^ giornata: domenica alla 12.30 Milan-Fiorentina

Ad aprile la ventesima giornata di Serie A femminile sarà la Juventus capolista e pronta a festeggiare il quarto titolo di fila. Le bianconere di Rita Guarino finora hanno sempre vinto e puntano a chiudere la stagione lasciando intonse le caselle relative a pareggi e sconfitte. A provare a fermare una squadra imbattibile ci sarà il Napoli fresco di vittoria nello scontro diretto contro il San Marino Academy e autore di una prodigiosa rimonta in zona salvezza nel girone di ritorno. L'impresa per le partenopee di Alessandro Pistolesi sulla carta è improba, ma mai dire mai. In uno scivolone del Napoli spera il San Marino Academy che scenderà in campo domenica ospitando un Inter salvo e senza più molto da dire alla stagione. È l'occasione per le Titane di riaprire nuovamente la corsa salvezza e tenerla viva fino in fondo anche se le nerazzurre vengono da un paio di risultati positivi e vorranno reagire dopo il 3-3 subito dall'Empoli in rimonta.

Dietro la capolista attenzione alla lotta Champions fra Milan e Sassuolo con le neroverdi che potrebbero sfruttare il turno favorevole: la squadra di Gianpiero Piovani infatti ospita in casa una Pink Bari virtualmente retrocessa in Serie B e punta ad accorciare sulle rossonere di Maurizio Ganz mettendo loro pressione in vista della sfida contro la Fiorentina, big match della domenica. Le viola hanno più poco da chiedere al campionato, anche se il quarto posto è ancora possibile, ma non hanno intenzione di rendere la vita facile alle avversarie e puntano a chiudere al meglio una stagione che ha regalato più amarezze che gioie. La Roma andrà invece a giocarsi le sue carte in vista quarto posto in casa di una Florentia San Gimignano in crisi di risultati (quattro sconfitte di fila) e per questo ancora più pericolosa specialmente fra le mura amiche. Chiude il programma della giornata la sfida fra Empoli ed Hellas, due squadre che non hanno più pensieri di classifica e possono dar vita a una gara spettacolare, ricca di emozioni e con tante giovani pronte a mettersi in mostra.

20^ Giornata

Sabato 8 maggio

Juventus-Napoli 12:30 (TIMVISION e Sky)

Sassuolo-Pink Bari 15:00 (TIMVISION)

Empoli-Hellas Verona 15:00 (TIMVISION)

Domenica 9 maggio

Milan-Fiorentina 12:30(TIMVISION e Sky)

Florentia San Gimignano-Roma (TIMVISION)

San Marino Academy-Inter (TIMVISION)

Classifica: Juventus 57, Milan 49, Sassuolo 43. Roma 35, Fiorentina 29, Empoli 28, Florentia SG* 22, Inter 22, Hellas Verona 19, Napoli 12, San Marino Academy 9, Pink Bari 3