Serie A Femminile, il programma della 7^ giornata: Milan in campo domani alle 12 contro il Sassuolo

Dopo quattro vittorie consecutive, per il Milan di Maurizio Ganz sono arrivati due pareggi in rimonta contro Fiorentina e Juventus, punti pesanti per il morale e soprattutto per la classifica, che vede le campionesse d’Italia in testa ma non in fuga.

La formazione rossonera domani alle 12 proverà a riprendere la sua corsa - in Serie A non era mai rimasta per due gare di fila senza vincere - e a superare momentaneamente la Juve. Giacinti, Bergamaschi e compagne ospiteranno al Centro Sportivo Vismara il Sassuolo, reduce dal netto successo contro il Tavagnacco firmato da Dubkova e Sabatino.

Il programma di domani si completerà con le tre sfide delle 14.30. La Fiorentina, dopo il 3-0 di Bari in cui è riuscita a mantenere la porta inviolata per la prima volta nella stagione, affronterà davanti ai propri tifosi l’Hellas Verona, che di gol nelle ultime 3 giornate ne ha subiti 11. Impegno sulla carta agevole anche per l’Inter, attesa dalla trasferta friulana sul campo del Tavagnacco, penultimo in classifica a quota 2 punti, mentre l’ultima partita del pomeriggio sarà Orobica Bergamo-Pink Bari.

Domenica, nei primo dei due posticipi, spazio al match clou tra Roma e Juventus. Alle 12.30, allo stadio ‘Tre Fontane’ (previsti più di 2mila spettatori), le giallorosse cercano il riscatto dopo l’inaspettato ko con la Florentia. Per affrontare la capolista, come ha dichiarato Manuela Giugliano, serviranno “concentrazione, determinazione e il giusto approccio alla gara”, elementi che sono mancati a San Gimignano. Anche la Juve vorrà vendicare il pareggio subito al 93’ nella partita contro il Milan e, per farlo, si affiderà alle giocate di Cristiana Girelli, che alle capitoline non ha ancora segnato, e Aluko, che un anno fa trovò la prima tripletta in Serie A proprio a Roma. La 7a giornata si chiuderà con Empoli Ladies-Florentia, le formazioni rivelazione di questa prima parte di stagione, al momento quinte in classifica con 9 punti.