Serie A Femminile, le bianconere si impongono per 5-2 sul Milan di Ganz

Il Milan di Ganz è chiamato a dare un segnale importante dopo il periodo un po’ opaco e la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter per 0-3. Attualmente le rossonere sono a quota 22, al quarto posto in classifica e a pari punti con l’Inter. D’altro canto la Juventus, capolista nel Campionato italiano, è reduce da un inizio di stagione perfetto: dieci vittorie su dieci e a punteggio pieno in classifica.

Dopo appena tre minuti di gioco il Milan - entrato in gara con la motivazione giusta - va in vantaggio, grazie al cross di Valentina Bergamaschi, la respinta bianconera e la conclusione finale della nostra numero 8, Greta Adami, che si coordina e regala alle compagne di squadra la rete dello 0-1. Siamo soltanto all’inizio della gara ma le emozioni non mancano sicuramente. Dopo appena 3 minuti dal vantaggio rossonero, al 6’ la Juve approfitta di un calcio di punizione e dopo la prima respinta da parte di Giuliani, le bianconere ribattono in porta agganciando il pari. Botta e risposta. Il match vola con ritmi intensi e occasioni da entrambi i lati: all’8’ è di nuovo il Milan ad andare vicinissimo alla rete del vantaggio con Valentina Giacinti che prova la conclusione ma prende in pieno la traversa. Ciononostante la squadra di Ganz non demorde: continua a restare alta, aggressiva e compatta in difesa, cercando di recuperare palle e di ripartire in attacco. Un’azione simile arriva al 16’ con un ottimo recupero da parte di Adami – protagonista di una prestazione di qualità – che imposta il gioco e lancia Bergamaschi alla conclusione: ma il tiro è centrale e facile per il portiere avversario. Tra una fase e un’altra continua l’offensiva del Milan: siamo al 24’ quando Stapelfeldt recupera un buon pallone e fa ripartire l’azione rossonera con Giacinti che entra nell’area di rigore ma viene fermata dalla difesa avversaria. Verso la fine del primo tempo è la Juventus a cercare di aumentare l’intensità, ma dall’altra parte trova sempre un Milan ben posizionato e pronto a chiudere. Al 36’ l’errore di Laura Giuliani che si lascia scippare il pallone da Bonansea, favorendo la rete bianconera dello 2-1. Qualche minuto dopo arriva l’occasione per la squadra di Ganz: Thomas parte in progressione, entra in area di rigore e viene messa giù. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Valentina Giacinti prepara la palla sul dischetto e va al tiro: potente ma poco angolato. Magnin intercetta e nega di fatto il pari alle rossonere.

Riprende il secondo tempo e il Milan prova fin da subito a essere pericoloso: bella azione al 46’ da parte di Thomas che prova la conclusione dal limite dell’area ma il tiro è alto sulla traversa. Passano i minuti e la squadra di Ganz continua a pressare e a creare occasioni, proprio come al 51’ con Valentina Giacinti che inventa una bella palla gol provando un tiro angolato dalla distanza, ma Magnin vola e devia il tiro. La svolta alla gara arriva al 69’ con Fifi che recupera una buona palla e lancia Longo – entrata in modo ottimo in gara - in profondità, sterzata e tiro dal limite dell’area di rigore che finisce in porta. Ciononostante la situazione di pareggio è destinata a durare solo per poco, perché al 72’ il direttore di gara segnala un tocco di mano di Arnadottir in are di rigore e concede il penalty alla Juventus: le bianconere segnano così il terzo gol del match e ritornano in vantaggio. Nei minuti successivi la Juventus cerca di cavalcare l’onda di positività, andando vicinissima alla rete del 4-2: siamo al 78’ e Hurtig prova ad andare in porta, ma trova un salvataggio perfetto di Valentina Bergamaschi sulla linea della porta. Siamo ormai alle battute finali e all’80’ arriva il gol del 4-2 per la Juventus con il secondo errore di Giuliani che non riesce a trattenere la palla e subisce la doppietta di Staskova. Ad aggravare ancora di più il risultato è la conclusione di Hurtig che segna la rete del k.o finale, il gol del 5-2. Si chiude così l’ultima partita del 2021, con un risultato pesante per le rossonere, penalizzate in modo particolare da alcuni errori individuali.

Con la sconfitta di oggi le rossonere restano a quota 22, a pari punti con l’Inter e a meno 3 dal Sassuolo, reduce dal pareggio contro l’Inter e dalla Roma, vincitrice del derby contro la Lazio. Al di là del risultato il Campionato è sicuramente ancora lungo e il Milan deve continuare a lavorare sodo per cercare di mantenere vivo l’obiettivo del secondo posto e di conseguenza la corsa Champions.