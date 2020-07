Serie A, Gazzetta: "Il calcio accorcia la notte: in campo mezz'ora prima"

"Il calcio accorcia la notte: in campo mezz'ora prima". Questo il titolo a pagina 21 che La Gazzetta dello Sport dedica all'orario di calcio d'inizio delle partite di Serie A: "Oggi Lega e calciatori discutono il nuovo programma: partite anticipate alle 16.45, 19 e 21.15. Tv d’accordo. Da domani la Serie A potrebbe scendere in campo con nuovi orari di partenza. L’idea è quella di anticipare l’inizio di tutte e tre le finestre temporali, che oggi dividono le partite in pomeridiane (al via alle 17.15), serali (fischio d’avvio alle 19.30) e notturne (inizio alle 21.45)".