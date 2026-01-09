Serie A, gli arbitri della 20esima giornata: Inter-Napoli ad un big, come il Milan
Si riportano di seguito le designazioni arbitrali per la 20esima giornata di Serie A:
COMO – BOLOGNA Sabato 10/01 h. 15.00
ABISSO
BERTI – SCARPA
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MARINI
UDINESE – PISA Sabato 10/01 h. 15.00
AYROLDI
ROSSI M. – ZEZZA
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
ROMA – SASSUOLO Sabato 10/01 h. 18.00
MARCENARO
MONDIN – MONACO
IV: MARCHETTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – TORINO Sabato 10/01 h. 20.45
FOURNEAU
BAHRI – CEOLIN
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARIANI
LECCE – PARMA h. 12.30
MARINELLI
BINDONI – TEGONI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: MARIANI
FIORENTINA – MILAN h. 15.00
MASSA
MELI – COSTANZO
IV: RAPUANO
VAR: MARESCA
AVAR: CHIFFI
VERONA – LAZIO h. 18.00
GUIDA
MASTRODONATO – BIANCHINI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
INTER – NAPOLI h. 20.45
DOVERI (foto)
ALASSIO – COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
GENOA – CAGLIARI Lunedì 12/01 h. 18.30
LA PENNA
LAUDATO – CECCON
IV: SACCHI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS – CREMONESE Lunedì 12/01 h. 20.45
FELICIANI
ROSSI L. – BARONE
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan