Serie A, Hakan Calhanoglu terzo per numero di passaggi chiave

Hakan Calhanoglu è diventato uno dei giocatori più importanti del Milan targato Stefano Pioli, complice anche la completa fiducia che il tecnico emiliano ripone in lui. Il turco ha avuto la possibilità di essere schierato nel suo ruolo prediletto, quello di trequartista centrale alle spalle della punta, e le sue prestazioni ne hanno beneficiato: ad esempio in questo avvio di Serie A è il terzo giocatore del campionato per passaggi chiave effettuati, 5. Meglio di lui Djuricic (6) e De Paul (9).