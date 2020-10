Serie A, i 5 Under 21 più pagati: de Ligt paperone, Donnarumma segue

Come riportato da una dettagliata analisi della 'Gazzetta dello Sport', in edicola quest'oggi, sul monte ingaggi dei giocatori della Serie A sono stati resi noti i calciatori italiani che guadagnano di più. Per quanto riguarda gli Under 21 più pagati alle spalle di De Ligt, un'altra conferma: Gianluigi Donnarumma percepisce 6 milioni a stagione dal Milan ed è anche il portiere più pagato in assoluto. Ma poi ci sono diversi volti nuovi. Achraf Hakimi, per esempio, da poco sbarcato in Italia ha un ingaggio che si attesta sui 5 milioni di euro.