Serie A, i risultati delle 15: l'Udinese espugna Crotone, 3-1 Samp al Verona

Si sono conclusi i primi due anticipi (start alle 15:00) della 31esima giornata di Serie A: vittoria interna per la Sampdoria contro l'Hellas Verona per 3-1 e colpo esterno per 1-2 dell'Udinese in casa del Crotone.

I doriani, sotto di un goal nel primo tempo per effetto della rete di Lazovic al 13esimo, sono stati capaci di rimontare i gialloblu di Juric grazie ai goal di Jankto al 46esimo, di Gabbiadini su rigore al 73esimo e, in chiusura, di Thorsby all'82esimo. Sampdoria che, dunque, si porta al 10esimo posto in classifica con 39 punti, due in meno dell'Hellas Verona.

È, invece, De Paul l'assoluto protagonista della sfida dello "Scida"; 10 argentino ha deciso con una doppietta tra 41esimo e 74esimo, inframmezzata dal 17esimo goal in campionato di Simy, la sfida tra Crotone e Udinese, chiudendo poi con un rosso diretto subito nei minuti di recupero. Friulani quasi salvi con 36 punti in classifica, mentre è sempre più spacciato il Crotone (15 punti e ultimo posto).