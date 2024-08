Serie A, i voti agli allenatori di TMW dopo la prima giornata: Fonseca non è sufficiente

Questi i voti ai 20 allenatori di Serie A nella prima giornata di campionato. Palma di migliore, e non poteva essere altrimenti, al veronese Paolo Zanetti. Di seguito il giudizio di Tuttomercatoweb: "Squadra solida, che concede poco a una offensiva come quella di Conte. Un’idea chiara e intrigante, nonostante la rosa non sia ancora completa. Azzecca tutti i cambi e le scelte iniziali (Livramento al posto di Suslov, Mosquera entra e fa doppietta): chapeau!". L'altra faccia della medaglia è rappresentata da Antonio Conte, così valutato: "La debacle è di quelle pesanti, la ripresa è a dir poco disastrosa. La sua mano si vede ancora troppo poco, anche a causa di tutto il discorso da lui stesso affrontato ieri in conferenza stampa: senza gli interpreti giusti è difficile fare il calcio che vuole lui. Forse un po' tardivi i cambi, ma le colpe di questo disastro sono da dividere con la società".

8 Paolo Zanetti (Hellas Verona)

7,5 Gian Piero Gasperini (Atalanta)

7 Thiago Motta (Juventus)

6,5 Vincenzo Italiano (Bologna)

6,5 Davide Nicola (Cagliari)

6,5 Raffaele Palladino (Fiorentina)

6,5 Alberto Gilardino (Genoa)

6,5 Marco Baroni (Lazio)

6,5 Fabio Pecchia (Parma)

6 Simone Inzaghi (Inter)

6 Alessandro Nesta (Monza)

6 Daniele De Rossi (Roma)

6 Kosta Runjaić (Udinese)

5,5 Roberto D'Aversa (Empoli)

5,5 Paulo Fonseca (Milan)

5,5 Paolo Vanoli (Torino)

5,5 Eusebio Di Francesco (Venezia)

5 Cesc Fabregas (Como)

5 Luca Gotti (Lecce)

5 Antonio Conte (Napoli)