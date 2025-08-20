Serie A, il programma della prima giornata di campionato: Milan in contemporanea con Juve e Roma

di Niccolò Crespi

E' ormai iniziata la settimana che porterà il Milan all'esordio in campionato, sabato sera a San Siro contro la Cremonese. Si riporta di seguito il programma completo della prima giornata di Serie A:

24/08/2025 - Ore 20:45 Atalanta-Pisa

24/08/2025 - Ore 18:30 Cagliari-Fiorentina

24/08/2025 - Ore 18:30 Como-Lazio

23/08/2025 - Ore 18:30 Genoa-Lecce

25/08/2025 - Ore 20:45 Inter-Torino

24/08/2025 - Ore 20:45 Juventus-Parma

23/08/2025 - Ore 20:45 Milan-Cremonese

23/08/2025 - Ore 20:45 Roma-Bologna

23/08/2025 - Ore 18:30 Sassuolo-Napoli

25/08/2025 - Ore 18:30 Udinese-Verona