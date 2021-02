Serie A - Inter-Lazio 3-1, nerazzurri in testa alla classifica con 50 punti

Si è conclusa da pochi minuti la partita fra Inter e Lazio. I nerazzurri di Antonio Conte, hanno vinto per 3-1 contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Le reti del match sono state messe a segno da Romelu Lukaku (doppietta) e da Lautaro Martinez per l’Inter, mentre per la Lazio il gol è stato segnato da Gonzalo Escalante. L’Inter scavalca il Milan in classifica e si porta a quota 50 punti. Domenica prossima ci sarà il derby, uno scontro d’alta classifica che dirà molto sul proseguimento del campionato.