Serie A: ipotesi recupero delle 5 partite nel prossimo weekend

Si lavora incessantemente per trovare una collocazione a Juventus-Inter e alle altre partite rinviate questo week-end per il Coronavirus. Si sta facendo largo in queste ore una nuova ipotesi che potrebbe mettere d’accordo tutti. Juventus-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia si giocherebbero regolarmente mercoledì 4 e giovedì 5 (con le limitazioni di pubblico già previste), sabato 7 e 8 marzo si disputerebbero le partite rinviate questo weekend (con Juve-Inter fissata come posticipo lunedì 9 in serata), mentre la ventisettesima giornata slitterebbe al 13 maggio.