Serie A, l’esonero di Di Francesco è il quinto di questa stagione

Quello di Eusebio Di Francesco è il quinto esonero di questa Serie A. Un ruolino di marcia non certo pari a quelli degli anni dei mangiallenatori: il Cagliari è la quinta società a cambiare in panchina, la prima è stata la Fiorentina con Cesare Prandelli al posto di Giuseppe Iachini. Il secondo è stato invece Enrico Preziosi col Genoa: un grande classico, così come richiamare Davide Ballardini in luogo di Rolando Maran. Gli altri tre: Fabio Liverani via e dentro, di nuovo, Roberto D'Aversa al Parma. Si è chiusa anzitempo l'era Marco Giampaolo al Torino che ha scelto Davide Nicola mentre al Cagliari, al posto di Di Francesco, tocca ora a Leonardo Semplici.