Serie A, l’Udinese frena in casa: è 2-2 contro il Pisa
MilanNews.it
Una bellissima partita quella andata in scena questo pomeriggio tra Udinese e Pisa che si è da poco conclusa con un roboante 2-2. Passano in vantaggio gli ospiti al 13' minuto con Tramoni ma già nel primo tempo i friuliani ribaltano il risultato prima con Kabasele e poi con il rigore trasformato da Davis. Nella ripresa ci pensa il solito Meister ad insaccare in rete il 2-2 dopo che il portiere bianconero non è riuscito a mantenere la presa in seguito ad un tiro. Un punto che comunque smuove se pur di poco la classifica per entrambe le squadre, con i friuliani che si portano a 26 punti e i nerazzurri che salgono a 13.
TABELLINO
UDINESE - PISA 2-2
13' Matteo Tramoni
19' Christian Kabasele
40' Keinan Davis (p)
67' Henrik Meister
