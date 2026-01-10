Serie A, l’Udinese frena in casa: è 2-2 contro il Pisa

Una bellissima partita quella andata in scena questo pomeriggio tra Udinese e Pisa che si è da poco conclusa con un roboante 2-2. Passano in vantaggio gli ospiti al 13' minuto con Tramoni ma già nel primo tempo i friuliani ribaltano il risultato prima con Kabasele e poi con il rigore trasformato da Davis. Nella ripresa ci pensa il solito Meister ad insaccare in rete il 2-2 dopo che il portiere bianconero non è riuscito a mantenere la presa in seguito ad un tiro. Un punto che comunque smuove se pur di poco la classifica per entrambe le squadre, con i friuliani che si portano a 26 punti e i nerazzurri che salgono a 13.

TABELLINO

UDINESE - PISA 2-2

13' Matteo Tramoni

19' Christian Kabasele

40' Keinan Davis (p)

67' Henrik Meister