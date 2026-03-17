Pedulla duro: “Milan inguardabile, da 4. Forse ha sentito il peso di dover vincere”

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Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato la partita persa dai rossoneri contro la Lazio. Queste le sue parole:

"Milan inguardabile, forse ha sentito il peso di dover vincere per andare a -5 invece il pareggio molto polemico tra Inter e Atalanta è un punto che i nerazzurri guadagnano. Il Milan ha giocato una partita insufficiente, da 4. Sarà stato l'aspetto psicologico ma ho visto delle cose non all'altezza di una squadra che avrebbe dovuto giocare una partita seria per andare a -5 e dare un senso alle prossime nove giornate. Meglio la Lazio nell'approccio, poi hai beccato il gol, le vere palle gol le ha avute la Lazio. Leao non pervenuto, Pulisic fumoso, senza Rabiot cambia tutto, Jashari banale, a Modric non gli possiamo chiedere la luna e purtroppo Estupinian ha fatto delle cose inenarrabili, ha dei limiti difensivi enormi"