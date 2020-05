Secondo quanto riporta 'Il Giornale", la Lega Serie A avrebbe varato un unico piano b in caso di non ripartenza del campionato: l'ipotesi playoff e playout. Se non si dovesse riuscire a terminare le restanti 12 giornate, la Figc avrebbe individuato proprio in questa inedita ipotesi l'unica plausibile per dare i verdetti della Serie A.