Serie A, la classifica aggiornata: bagarre salvezza, sei squadre in due punti

Prima sconfitta per l'Empoli da quando Davide Nicola ha preso le redini della squadra. Ko pesante perché arrivato in uno scontro diretto e perché qualche ora prima il Verona ha ottenuto tre punti contro il Sassuolo. Lotta per non retrocedere pertanto più che mai aperta e che coinvolge anche Frosinone e Lecce. Il pari al "Benito Stirpe", più che muovere la classifica di entrambe quasi le risucchia verso il terzultimo posto. In compenso sia ciociari che salentini pongono fine alla sequenza di sconfitte consecutive, ch era di quattro per la squadra di Eusebio Di Francesco e tre per quella di Roberto D'Aversa.

Venerdì 1° marzo

Lazio - Milan 0-1

88' Okafor

Sabato 2 marzo

Udinese - Salernitana 1-1

10' Tchaouna (S), 45'+3 Kamara (U)

Monza - Roma 1-4

38' Pellegrini (R), 42' Lukaku (R), 63' Dybala (R), 82' Paredes rig. (R), 87' A. Carboni (M)

Torino - Fiorentina 0-0

Domenica 3 marzo

Hellas Verona - Sassuolo 1-0

79' Swiderski

Empoli - Cagliari 0-1

69' Jankto

Frosinone - Lecce 1-1

45'+2 Cheddira (F), 61' Krstovic rig. (L)

Atalanta - Bologna (ore 18)

Napoli - Juventus (ore 20.45)

Lunedì 4 marzo

Inter - Genoa (ore 20.45)

Inter 69

Juventus 57

Milan 56

Bologna 48

Roma 47

Atalanta 46

Fiorentina 42

Lazio 40

Napoli 40

Torino 37

Monza 36

Genoa 33

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Hellas Verona 23

Cagliari 23

Sassuolo 20

Salernitana 14

Marcatori

23 reti: Lautaro Martinez (Inter)

15 reti: Vlahovic (Juventus)

12 reti: Giroud (Milan) e Dybala (Roma)

11 reti: Osimhen (Napoli)

10 reti: Thuram (Inter), Lukaku (Roma) e Soulé (Frosinone)