Serie A, la classifica aggiornata dopo le gare del sabato: il Milan spreca un'occasione

Vittoria importante per la Juventus che oggi ha battuto per 2-0 il Torino nel derby della Mole. Un risultato che permette ai bianconeri di agganciare l'Inter a quota 24 punti, a -1 dalla capolista Napoli, alla vigilia del big match che vedrà contrapposti proprio i nerazzurri e i partenopei. Pareggio deludente per il Milan, che continua a perdere terreno importante in classifica: ad oggi la media punti non è nemmeno da posto in Champions League. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 25 (11 partite giocate)

Inter 24 (11)

Juventus 24 (12)

Atalanta 22 (11)

Fiorentina 22 (11)

Lazio 22 (11)

Milan 18 (11)

Udinese 16 (11)

Bologna 15 (10)

Empoli 15 (12)

Torino 14 12)

Roma 13 (11)

Verona 12 11)

Parma 12 (12)

Como 10 (12)

Genoa 10 (12)

Cagliari 10 (12)

Lecce 9 (12)

Monza 8 (11)

Venezia 8 (12)