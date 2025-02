Serie A, la classifica aggiornata dopo le partite del sabato sera

Un punto a testa per Torino e Genoa allo stadio Olimpico che forse fa più contento il Grifone di Patrick Vieira, che conquista un altro mattoncino per l'obiettivo salvezza. L'atorete di Thorsby nel recupero del primo tempo ha portato avanti i granata, il Grifone ha risposto con il gol di Pinamonti al 68' che ha riportato la situazione in parità.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A

Napoli 54

Inter 51

Atalanta 50**

Juventus 43**

Fiorentina 42

Lazio 42

Milan 38 *

Bologna 37*

Roma 31

Udinese 29

Torino 28**

Genoa 27**

Hellas Verona 23**

Lecce 23

Como 22**

Empoli 21**

Cagliari 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno

** una partita in più

Il programma della 24^ giornata di Serie A, con relativa programmazione televisiva:

07/02/2025 Venerdì 20.45 Como - Juventus 1-2

08/02/2025 Sabato 15.00 Hellas Verona - Atalanta 0-5

08/02/2025 Sabato 18.00 Empoli - Milan 0-2

08/02/2025 Sabato 20.45 Torino - Genoa 1-1

09/02/2025 Domenica 12.30 Venezia - Roma DAZN

09/02/2025 Domenica 15.00 Cagliari -Parma DAZN

09/02/2025 Domenica 15.00 Lazio - Monza DAZN

09/02/2025 Domenica 18.00 Lecce - Bologna DAZN/SKY

09/02/2025 Domenica 20.45 Napoli - Udinese DAZN

10/02/2025 Lunedì 20.45 Inter - Fiorentina DAZN