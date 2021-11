Serie A, la classifica aggiornata: Empoli a 19, la Sampdoria arriva a 15

Passo in avanti in classifica per Empoli e Sampdoria, che dopo i successi ottenuti contro Fiorentina e Verona sono arrivate rispettivamente a 19 e 15 punti. Restano a 21 i viola, così come gli scaligeri a 19. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 32

Milan 32

Inter 28

Atalanta 25

Roma 22

Lazio 21

Fiorentina* 21

Juventus 21

Empoli* 19

Hellas Verona* 19

Bologna 18

Torino 17

Sassuolo 15

Venezia 15

Sampdoria* 15

Udinese 14

Spezia 11

Genoa 9

Cagliari* 8

Salernitana* 8

*una partita in più