Serie A, la classifica aggiornata: Empoli sempre più vicino alla salvezza

Ancora un pareggio per il Genoa di Blessin, che non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro l'Empoli. I toscani, con questo pareggio, salgono a quota 32 punti e si avvicinano alla salvezza. Il Genoa non riesce a svoltare: sono 18 i punti per il Grifone, ancora penultimo in classifica.

Inter 58 (27 gare disputate)

Napoli 57 (27)

Milan 57 (27 gare)

Juventus 50 (27)

Atalanta 47 (27)

Roma 47 (28)

Lazio 46 (28)

Fiorentina 42 (26)

Verona 40 (27)

Sassuolo 36 (27)

Torino 33 (26)

Bologna 32 (26)

Empoli 32 (28)

Udinese 29 (26)

Sampdoria 26 (27)

Spezia 26 (27)

Cagliari 25 (28)

Venezia 22 (26)

Genoa 18 (28)

Salernitana 15 (26)