Serie A, la classifica aggiornata: il Como agguanta momentaneamente Juve e Roma

Di seguito la classifica aggiornata del campioanto italiano, dopo la vittoria per 0-3 del Como in casa del Pisa. La formazione di Cesc Fabregas si porta momentaneamente al pari di Roma e Juventus, che giocheranno rispettivamente alle 18 e alle 20.45 di oggi. Cinque i punti di ritardo rispetto al Milan secondo che deve giocare giovedì sera: la formazione lariana è una delle otto squadre che deve recuperare la gara saltata per la Supercoppa e sfiderà proprio i rossoneri tra una settimana.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 39 (17)

Milan 38 (17)

Napoli 37 (17)

Como 33 (18)

Juventus 33 (18)

Roma 33 (18)

Bologna 26 (17)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (18)

Sassuolo 23 (18)

Torino 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21(18)

Cagliari 18 (18)

Parma 18 (17)

Lecce 17 (17)

Genoa 15 (18)

Fiorentina 12

Pisa 12 (19)

Verona 12 (17)



* una partita in meno