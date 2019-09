Serie A, la classifica aggiornata: il Milan agguanta il quarto posto

Seconda vittoria stagionale per il Milan, che sul campo dell'Hellas Verona si impone di misura e fa un ben balzo in classifica. I rossoneri hanno raggiunto il quarto posto in classifica, occupato da Torino, Napoli e Atalanta. Resta a quattro punti invece l'Hellas Verona. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 9

Bologna 7

Juventus 7

Torino 6*

Napoli 6

Atalanta 6

Milan 6

Roma 5

Lazio 4

Genoa 4

Hellas Verona 4

Sassuolo 3

Parma 3

Brescia 3

Udinese 3

Cagliari 3

SPAL 3

Fiorentina 1

Lecce 0*

Sampdoria 0

* = Una partita in meno