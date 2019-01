Serie A, la classifica aggiornata: il Milan torna 4°, scavalcate Lazio e Roma

Grazie al fondamentale successo contro il Genoa per 0-2, il Milan torna quarto in campionato scavalcando Roma e Lazio in un colpo solo. Ecco la classifica aggiornata: Juventus 53*, Napoli 47, Inter 40, Milan 34, Roma 33, Lazio 32, Atalanta 31, Sampdoria 30, Parma, 28, Fiorentina 27, Torino 27, Sassuolo 26, Cagliari 21, Genoa 20, Udinese 18, Spal 18, Empoli 17, Bologna 14, Frosinone 10, Chievo 8*.

* una partita in meno.