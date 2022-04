Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a -8 dal Milan

MilanNews.it

Mezzo passo falso per la Juventus. Dopo il successo a Cagliari, i bianconeri non vanno oltre il pareggio in casa contro il Bologna e dicono forse definitivamente addio al sogno Scudetto (il primo posto ormai dista otto punti). Tutto aperto per il quarto posto, con la Juve che resta a +6 sulla Roma con una partita in più. Un punto importante, invece, per i felsinei che vedono ormai sempre più vicino il traguardo salvezza.

Milan 71 (33 partite disputate)

Inter 69 (32)

Napoli 66 (32)

Juventus 63 (33)

Roma 57 (32)

Fiorentina 56 (32)

Lazio 55 (32)

Atalanta 51 (31)

Sassuolo 46 (33)

Hellas Verona 45 (32)

Udinese 39 (31)

Torino 39 (31)

Bologna 38 (32)

Empoli 34 (33)

Spezia 33 (33)

Sampdoria 29 (33)

Cagliari 28 (33)

Venezia 22 (32)

Genoa 22 (33)

Salernitana 19 (31)