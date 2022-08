Serie A, la classifica aggiornata: Lazio momentaneamente prima

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima sconfitta in campionato per l'Inter, che si arrende davanti ad una Lazio cinica: 3-1 per la squadra di Sarri. Di seguito la classifica aggiornata:

Lazio 7

Inter 6

Napoli 6

Roma 6

Torino 4

Fiorentina 4

Milan 4

Atalanta 4

Juventus 4

Udinese 4

Spezia 3

Sassuolo 3

Salernitana 1

Empoli 1

Hellas Verona 1

Bologna 1

Sampdoria 1

Monza 0

Cremonese 0

Lecce 0