Serie A, la classifica aggiornata: Lecce e Parma agganciano il Milan a 5 punti

Incredibile posticipo serale del sabato quello del Via del Mare tra Lecce e Parma: i pugliesi, in controllo e in vantaggio per due reti fino al minuto 93, si sono fatti rimontare dal Parma che è andato a segno al 93' e al 95' con l'ex Almqvist e Hainaut. Rese così vane le reti salentine ad opera di Dorgu e Krstovic. In questo modo le due squadre rimangono appaiate a 5 punti.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torino 11*

Udinese 10

Napoli 10*

Juventus 9*

Empoli 9*

Inter 8

Lazio 7

Hellas Verona 6*

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5*

Parma 5*

Lecce 5*

Venezia 4*

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2*

Como 2

*una partita in più