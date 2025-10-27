Serie A, la classifica aggiornata: Milan terzo dopo l'ottavo turno

News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica aggiornata dopo Lazio-Juventus 1-0, gara che ha segnato la fine dell'ottavo turno di Serie A. Milan attualmente terzo ad un punto dalla vetta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 18
Roma 18
Milan 17
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Juventus 12
Atalanta 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3