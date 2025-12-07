Serie A, la classifica aggiornata: oggi Milan secondo a -2 dall'Inter, ma tutto può nuovamente cambiare

di Niccolò Crespi

In attesa delle gare di quest'oggi e soprattutto domani sera, questa la situazione in Serie A:

CLASSIFICA
1. Inter 30
2. Milan 28
3. Napoli 28
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Lazio 18
10. Udinese 18
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Verona 9
20. Fiorentina 6