Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Bologna a -4 dal Milan

Finisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina: Lukaku aveva portato in vantaggio i giallorossi, poi il pareggio di Martinez Quarta e Roma che ha chiuso il match in nove uomini in virtù delle espulsioni di Zalewski e dello stesso Big Rom. Con questo risultato i giallorossi agganciano il Bologna al quarto posto a quota 25 punti, mentre i Viola si portano a 24 assieme al Napoli.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 38

Juventus 36

Milan 29

Bologna 25

Roma 25

Napoli 24

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 16*

Genoa 15

Sassuolo 15*

Udinese 12

Empoli 11*

Verona 11

Cagliari 10*

Salernitana 8

* una partita in meno