Serie A, la classifica del girone di ritorno: ritmo Champions per il Milan

Nel girone di ritorno, ed in particolare nel periodo post lockdown, il campionato del Milan ha preso tutta un'altra piega rispetto alla partenza disastrosa con Giampaolo. Prendendo in considerazione solo la seconda metà di stagione infatti i rossoneri si troverebbero al secondo posto alle spalle dell'Atalanta con uno score di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte per 31 punti totali. Un ritmo da Champions League.

Classifica girone di ritorno:

Atalanta 36*

Milan 31*

Juventus 29

Sassuolo 29*

Napoli 29

Lazio 26

Inter 25

*una partita in più