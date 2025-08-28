Serie A, la classifica in attesa della seconda giornata: il Milan è già obbligato a vincere
Si è chiusa la prima giornata di Serie A e abbiamo la prima classifica. Questo il quadro completo e il prossimo turno:
Sabato 23 agosto
GENOA - LECCE 0-0
SASSUOLO - NAPOLI 0-2
17' McTominay, 57' De Bruyne
MILAN - CREMONESE 1-2
28' Baschirotto (C), 45' + 1 Pavlovic (M), 61' Bonazzoli (C)
ROMA - BOLOGNA 1-0
53' Wesley
Domenica 24 agosto
CAGLIARI - FIORENTINA 1-1
68' Mandragora (F), 90' + 4 Luperto (C)
COMO - LAZIO 2-0
47' Douvikas, 73' Paz
ATALANTA - PISA 1-1
26' aut. Hien (P), 50' Scamacca (A)
JUVENTUS - PARMA 2-0
59' David, 84' Vlahovic
Lunedì 25 agosto
UDINESE - VERONA 1-1
53' Kristensen (U), 73' Serdar (V)
INTER - TORINO 5-0
18' Bastoni, 36' e 62' Thuram, 52' Lautaro Martinez, 72' Bonny
CLASSIFICA
1. Inter 3
2. Napoli 3
3. Juventus 3
4. Como 3
5. Cremonese 3
6. Roma 3
7. Pisa 1
8. Udinese 1
9. Fiorentina 1
10. Atalanta 1
11. Cagliari 1
12. Hellas Verona 1
13. Lecce 1
14. Genoa 1
15. Milan 0
16. Bologna 0
17. Sassuolo 0
18. Lazio 0
19. Parma 0
20. Torino 0
MARCATORI
2 reti: Thuram (Inter)
1 rete: Scamacca (Atalanta), Luperto (Cagliari), Douvikas e Paz (Como), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Serdar (Hellas Verona), Bastoni, Bonny e Lautaro Martinez (Inter), David e Vlahovic (Juventus), Pavlovic (Milan), McTominay e De Bruyne (Napoli), Wesley (Roma), Kristensen (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Venerdì 29 agosto
CREMONESE - SASSUOLO (ore 18.30)
LECCE - MILAN (ore 20.45)
Sabato 30 agosto
BOLOGNA - COMO (ore 18.30)
PARMA - ATALANTA (ore 18.30)
NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)
PISA - ROMA (ore 20.45)
Domenica 31 agosto
GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)
TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)
INTER - UDINESE (ore 20.45)
LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)
