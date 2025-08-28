Serie A, la classifica in attesa della seconda giornata: il Milan è già obbligato a vincere

Si è chiusa la prima giornata di Serie A e abbiamo la prima classifica. Questo il quadro completo e il prossimo turno:

Sabato 23 agosto

GENOA - LECCE 0-0

SASSUOLO - NAPOLI 0-2

17' McTominay, 57' De Bruyne

MILAN - CREMONESE 1-2

28' Baschirotto (C), 45' + 1 Pavlovic (M), 61' Bonazzoli (C)

ROMA - BOLOGNA 1-0

53' Wesley

Domenica 24 agosto

CAGLIARI - FIORENTINA 1-1

68' Mandragora (F), 90' + 4 Luperto (C)

COMO - LAZIO 2-0

47' Douvikas, 73' Paz

ATALANTA - PISA 1-1

26' aut. Hien (P), 50' Scamacca (A)

JUVENTUS - PARMA 2-0

59' David, 84' Vlahovic

Lunedì 25 agosto

UDINESE - VERONA 1-1

53' Kristensen (U), 73' Serdar (V)

INTER - TORINO 5-0

18' Bastoni, 36' e 62' Thuram, 52' Lautaro Martinez, 72' Bonny



CLASSIFICA

1. Inter 3

2. Napoli 3

3. Juventus 3

4. Como 3

5. Cremonese 3

6. Roma 3

7. Pisa 1

8. Udinese 1

9. Fiorentina 1

10. Atalanta 1

11. Cagliari 1

12. Hellas Verona 1

13. Lecce 1

14. Genoa 1

15. Milan 0

16. Bologna 0

17. Sassuolo 0

18. Lazio 0

19. Parma 0

20. Torino 0

MARCATORI

2 reti: Thuram (Inter)

1 rete: Scamacca (Atalanta), Luperto (Cagliari), Douvikas e Paz (Como), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Serdar (Hellas Verona), Bastoni, Bonny e Lautaro Martinez (Inter), David e Vlahovic (Juventus), Pavlovic (Milan), McTominay e De Bruyne (Napoli), Wesley (Roma), Kristensen (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Venerdì 29 agosto

CREMONESE - SASSUOLO (ore 18.30)

LECCE - MILAN (ore 20.45)

Sabato 30 agosto

BOLOGNA - COMO (ore 18.30)

PARMA - ATALANTA (ore 18.30)

NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)

PISA - ROMA (ore 20.45)

Domenica 31 agosto

GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)

TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)

INTER - UDINESE (ore 20.45)

LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)