Serie A, la classifica: Milan primo a pari punti col Napoli
MilanNews.it
La Cremonese sbanca il Dall'Ara di Bologna con un gol di Payero e una doppietta di Jamie Vardy: inutile il gol su rigore di Orsolini. I felsini sprecano un'ottima occasione e falliscono l'aggancio a Roma ed Inter. Il Milan, con la vittoria contro la Lazio, è primo a pari punti col Napoli. Di seguito la classifica aggiornata al termine della tredicesima giornata di Serie A.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 28
Napoli 28
Inter 27
Roma 27
Bologna 24
Como 24
Juventus 23
Lazio 18
Udinese 18
Sassuolo 17
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6
Verona 6
Pubblicità
News
La verità: Milan penalizzato. La firma attesa da tutti e un mercato da sfruttare, altrimenti messaggio chiarodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 La verità: Milan penalizzato. La firma attesa da tutti e un mercato da sfruttare, altrimenti messaggio chiaro
2 L'interista La Russa: "Scudetto? Milan ha una chance in più, non fa le coppe: una chance in più e un merito in meno"
4 L'inserimento di Tomori che ha fatto la differenza. È il secondo assist stagionale (sempre per Leao)
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Paganelli (Canal +): "Maignan? Per me ha già deciso: lascerà il Milan e volerà in Premier League. Ma un giorno lo rimpiangerà"
Pietro MazzaraTutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da “Gate 14” a “Bunker 14”
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com