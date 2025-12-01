Serie A, la classifica: Milan raggiunto in testa dal Napoli

Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

Di seuguito la classifica aggiornata dopo tutte le gare della domenica d Serie A. Inter vittoriosa a Pisa nonostante qualche difficoltà, Roma ko in un altro scontro diretto e Napoli che va a 28 punti, condivedendo la testa della classifica con il Milan

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28 
Napoli 28
Inter 27
Roma 27 
Bologna 24 *
Como 24 
Juventus 23 
Lazio 18 
Udinese 18 
Sassuolo 17 
Atalanta 16
Cremonese 14 *
Torino 14 
Lecce 13 
Cagliari 11 
Genoa 11 
Parma 11 
Pisa 10 
Fiorentina 6 
Verona 6 

* una partita in meno