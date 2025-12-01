Serie A, tutti i risultati della tredicesima giornata finora
Questi i risultati della tredicesima giornata di Serie A in attesa di Bologna-Cremonese di questa sera.
Como-Sassuolo 2-0
Parma-Udinese 0-2
Genoa-Verona 2-1
Juventus-Cagliari 2-1
Milan-Lazio 1-0
Lecce-Torino 2-1
Pisa-Inter 0-2
Atalanta-Fiorentina 2-0
Roma-Napoli 0-1
